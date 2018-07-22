РИАМО - 22 июл. Поезда на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД следуют с увеличенными интервалами по техническим причинам, железнодорожники работают над устранением неполадок, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В настоящее время по техническим причинам поезда Савеловского и Белорусского направлений МЖД следуют с увеличенными интервалами. Диспетчерский аппарат МЖД прилагает все усилия, чтобы ввести движение поездов в график», - говорится в сообщении.

В целях сокращения опоздания несколько электропоездов сняли с рейсов, ряд электричек проследуют по укороченному маршруту.

«Московская железная дорога приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства»,- подчеркивается в материале.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).