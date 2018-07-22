РИАМО - 22 июл. В жилом доме деревни Новогуслево Талдомского городского округа Подмосковья взорвался водонагреватель, в результате произошедшего пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«22 июля в 07:35 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о взрыве водонагревателя в жилом доме по адресу: Московская область, городской округ Талдом, деревня Новогуслево, дом 5. Жилой дом трехэтажный, трехподъездный, газифицированный», - говорится в сообщении.

В результате происшествия есть пострадавшие. К ликвидации последствия взрыва водонагревателя привлекли три единицы техники, десять человек. Дальнейшая информация уточняется.