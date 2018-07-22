РИАМО - 22 июл. В городских округах Наро-Фоминск, Котельники и в Волоколамском районе Подмосковья обнаружили артиллерийские снаряды времен Великой Отечественной войны, угрозы жизни населения нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

«21 июля в 14:00от оперативного дежурного ЕДДС городского округа Наро-Фоминск поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Место обнаружения огорожено и охраняется силами ОМВД городского округа Наро-Фоминск», - говорится в сообщении.

Также снаряды обнаружили в деревне Строково Волоколамского района и на стройплощадке в Котельниках, угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет.

Изъятие и уничтожение боеприпасов запланировано в Наро-Фоминске и Волоколамском районе на 22 июля, в Котельниках - на 23 июля.