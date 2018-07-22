РИАМО - 22 июл. Облачная погода с прояснениями, дождь и гроза ожидается в Московском регионе в воскресенье, воздух прогреется до плюс 28 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться в северо-восточной части циклона, в зоне влияния атмосферного фронта. Ожидается облачная погода с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве - плюс 25-27 градусов, по области - плюс 23-28 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет восточный 5-10 метров в секунду, при грозе с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 65%.

«Неблагоприятные атмосферные процессы продолжат испытывать на прочность организмы метеозависимых людей, у которых велика вероятность развития обострений хронических заболеваний и ухудшения самочувствия», - предупреждают синоптики.