РИАМО - 21 июл. Второй сезон летнего передвижного киноклуба «Кино глазами инженера» продлится в Москве до 22 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«До 22 сентября идет второй сезон летнего передвижного киноклуба «Кино глазами инженера», – написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что посмотреть отечественные фильмы все желающие смогут в необычных местах, к примеру, на крыше кинотеатра «Родина», смотровой площадке «Москва-Сити», в культурном центре ЗИЛ и бассейне «Чайка».