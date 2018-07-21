РИАМО - 21 июл. В ледовом дворце «Армада» в подмосковном Одинцове открылось масштабное 3D-граффити с легендами советского и российского хоккея, рисунок выполнен в уникальной технике – при использовании красно-синих очков центр изображения меняется, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«На рисунке, который выполнил одинцовский уличный художник Дмитрий Левочкин вместе со студией «Стяг», изображены легенды «Красной машины»: Валерий Харламов, Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк, а также прославленные современные хоккеисты – Александр Овечкин, Евгений Малкин и Павел Дацюк», – говорится в сообщении.

Темой для центральной части граффити стала Суперсерия СССР – Канада, которая была сыграна в 1972 году и положила начало целой серии встреч двух крупнейших хоккейных держав, пояснил глава Одинцовского района Андрей Иванов.

«В красном цветовом диапазоне мы видим одну из легенд «Красной машины» – нападающего Валерия Харламова. Но если посмотреть на рисунок через синее стекло очков, то появляется портрет канадского бомбардира Фила Эспозито, одного из самых грозных игроков канадской сборной. Также с помощью цветных стекол флаг СССР будет превращаться в канадский флаг с традиционным кленовым листом», – добавил он.

Параллельно с хоккейным граффити команда Дмитрия Левочкими и студия «Стяг» сделали второй рисунок, посвященный фигурному катанию. На нем изображены знаменитые советские и российские фигуристы – Ирина Роднина, Людмила Пахомова, Александр Горшков, Ирина Слуцкая, Татьяна Навка, Евгений Плющенко. Суммарная площадь двух рисунков – хоккейного и фигурного – составляет более 300 квадратных метров.

Одинцовский художник Дмитрий Левочкин ранее уже выполнил два граффити на спортивную тематику, посвященные чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Так, на стене жилого дома в Одинцово он изобразил главный символ мундиаля – волка Забиваку площадью почти 400 квадратных метров. Данная работа стала одним из победителей регионального конкурса граффити.

Второе граффити нанесли на стену трансформаторной будки рядом с хоккейной площадкой в поселке Горки-10. На нем изображен вратарь национальной сборной Игорь Акинфеев в кульминационном моменте игры между командами России и Испании.