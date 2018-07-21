РИАМО - 21 июл. Трехкратный чемпион мира по хоккею, обладатель кубка Стэнли Александр Овечкин и российский баскетболист Виталий Фридзон побывали в молодежном волонтерском штабе кандидата в губернаторы Подмосковья Андрея Воробьева, передает в субботу корреспондент РИАМО.

«Я вижу, что молодежи есть где развиваться, достигать результатов, быть порядочными гражданами и верными патриотами», – сказал Овечкин.

Он отметил, что деятельность губернатора Воробьева также направлена на развитие массового спорта в Подмосковье.

«Я хочу надеется, что региональные власти продолжат начатое, доведут до конца все амбициозные проекты и достойно ответят на вызовы времени», – добавил спортсмен.

Овечкин и Фридзон пообщались с волонтерами и оставили автографы на специальных тарелочках, которые приготовили добровольцы. На плакате, который висит в штабе, спортсмены написали пожелания Воробьеву.

Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Московской области: Лилия Белова от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев – от Московского областного регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»; Кирилл Жигарев – от ЛДПР; Борис Надеждин – от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов – от КПРФ и Игорь Чистюхин – от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

Для кандидатов на должность губернатора Подмосковья предвыборная агитация разрешена с момента подачи заявления о согласии баллотироваться в Мособлизбирком. После этого претенденты имеют право проводить встречи с избирателями, размещать рекламные плакаты, организовывать мероприятия.

Предвыборная агитация в средствах массовой информации стартует с 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00.

Выборы губернатора Московской области состоятся 9 сентября 2018 года.