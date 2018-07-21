РИАМО - 21 июл. Гроза, дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Москве вечером в субботу, жителям рекомендуют быть особо осторожными в непогоду, говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МЧС России.

«По информации Росгидромет, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 23:00 часов 21 июля в Москве ожидается дождь, гроза, усиление ветра порывами 15 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При ветре рекомендуется закрыть форточки и окна, отключить электричество, газ и перекрыть водопровод. Если сильный ветер застал на улице, то следует немедленно укрыться в подъезде или прочном здании.

Также не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий. При грозе также рекомендуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна, отключить радио и телевизор.

Гидрометцентр России ранее объявил на субботу «желтый» уровень опасности погоды в Подмосковье и Москве из-за грозы и сильных порывов ветра.