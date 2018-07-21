РИАМО – 21 июл. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, в ходе которых назвал неприемлемым арест россиянки Марии Бутиной и призвал к ее освобождению, сообщает Газета.ru.

«Лавров подчеркнул неприемлемость действий американских властей, арестовавших в США на основании сфабрикованных обвинений российскую гражданку Марию Бутину, и необходимость ее скорейшего освобождения», — говорится в тексте официального сообщения на сайте МИД России.

Гражданка России Мария Бутина была задержана 15 июля в Вашингтоне, власти США ее подозревают в шпионаже в пользу РФ.

По версии следствия, россиянка способствовала организации встречи между президентами России и США и пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы на государственный уровень.