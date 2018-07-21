РИАМО - 21 июл. Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров в административном здании на улице Кржижановского Москве, сообщил РИАМО в субботу дежурный офицер столичного МЧС.

«В 17:48 поступило сообщение о пожаре на улице Кржижановского, дом 29, корпус 1, где происходило возгорание на цокольном этаже трехэтажного административного здания. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. В 18:21 пожар был ликвидирован», – сказал собеседник агентства.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений прилегающее семиэтажное административное здание самостоятельно покинули 20 человек, отметил он.

Сведений о пострадавший не поступало, добавил сотрудник пресс-службы.