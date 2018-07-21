РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. В субботу в микрорайон Кузнечики в Подольске привезли камень из города-героя Тулы, он стал третьим после Севастополя и Керчи, жители собираются собрать камни из всех муниципалитетов с почетным званием, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор проекта Виктор Макаров.

«В субботу (21 июля - ред.) во двор дома на улице Смирнова, 11, привезли и установили памятный камень из города-героя Тулы. Его доставку одобрил во время личной встречи губернатор Тульской области», - сказал Макаров.

Ранее он привез по камню из городов-героев Севастополь и Керчь, которые установили в сквере возле дома.

Город-герой - высшая степень отличия, которой удостоены 12 городов Советского Союза, прославившихся своей героической обороной во время Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. Кроме того, Брестской крепости присвоено звание крепости-героя.