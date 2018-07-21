РИАМО - 21 июл. Братья Алексей и Василий Березуцкие в субботу официально объявили о завершении своей профессиональной карьеры в футболе, сообщается на сайте московского клуба ЦСКА.

«16 лет в одном клубе — невероятный срок. <…> После стольких лет в клубе, который стал по-настоящему родным, с такой невероятной поддержкой болельщиков, поставить точку крайне непросто. Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов», – говорится в сообщении.

Братья начали профессиональную карьеру в «Торпедо-ЗИЛ», Алексей пришел в ЦСКА в 2001 году, его брат-близнец Василий – в 2002. В составе армейцев они шесть раз выигрывали чемпионат страны, семь раз – Кубок России, шесть раз – Суперкубок. Также они выиграли Кубок УЕФА, вместе со сборной России завоевали бронзу чемпионата Европы 2008 года.

В общей сложности защитники провели 1033 матча за клуб ЦСКА и 159 игр за национальную сборную на двоих.

В конце письма, размещенного на сайте, братья Березуцкие благодарят за поддержку болельщиков, футболистов и тренеров, сопровождавших их во время футбольной карьеры.