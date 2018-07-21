РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 июл. Во дворах подмосковного Дзержинского до конца текущего года планируют установить камеры видеонаблюдения, сообщил в своем Instagram глава муниципалитета Виталий Панаморенко.

«Один из основных видов работ, проводимых в рамках комплексного благоустройства территорий, - установка камер видеонаблюдения. Согласно программе «Безопасный город», к концу этого года во всех дворах, где ведется комплексное благоустройство, будут установлены камеры, которые выводятся на мониторы Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС). Безопасность жителей - прежде всего», - написал Панаморенко.

Программа по комплексному благоустройству дворовых территорий реализуется в Московской области с 2015 года. Ежегодно приводится в порядок не менее 10% дворов, нуждающихся в благоустройстве. В 2018 году в список вошли дворовые территории: улица Лесная, дом 1; улица Спортивная, дом 10; улица Томилинская, дома №№27, 28, 29; улица Строителей, дом 1; улица Спортивная, дома №№2, 4, 6; площадь Дмитрия Донского, дома №№2, 3, 4; улица Лермонтова, дом 14.