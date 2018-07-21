РИАМО - 21 июл. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перегона Непецино – Яганово Большого кольца Московской железной дороги и совершил столкновение с грузовым составом, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В 16:44 субботы на железнодорожном переезде перегона Непецино – Яганово Большого кольца МЖД, расположенного в Московской области, водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения и выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.

«Локомотивная бригада, заметив машину, подала звуковые сигналы и применила экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, локомотивная бригада и водитель автомобиля не пострадали», – говорится в сообщении.

Водитель автомобиля уехал с места происшествия. В 16:56 поезд продолжил движение по маршруту.

Ситуация не повлияла на график движения других поездов.