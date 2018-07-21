РИАМО - 21 июл. Серия бесплатных занятий по изучению иврита пройдет с 22 июля по 31 августа в павильоне «Школа» столичного парка «Музеон», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Лекции, мастер-классы, научные концерты, литературные дуэли, открытые дебаты — и все это на иврите. В парке искусств «Музеон» пройдет серия бесплатных занятий, будут учить государственному языку Израиля. На уроках расскажут, есть ли в иврите гласные и заглавные буквы и как система языка сказалась на культуре и истории народа», - говорится в сообщении.

Занятия будут проходить каждое воскресенье с 13:00 до 14:30 в павильоне «Школа» парка искусств «Музеон». Необходима регистрация. Уроки иврита будут проходить с 22 июля по 31 августа.