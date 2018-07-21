РИАМО - 21 июл. Самолет военно-транспортной авиации Минобороны России доставил с французского аэропорта «Шатору» на аэродром Хмеймим в Сирии 44 тонны гуманитарного груза для помощи гражданскому населению, сообщает Газета.ru.

По данным пресс-службы ведомства, на борту самолета находились медицинские препараты и оборудование для оказания неотложной помощи, одежда, палатки, а также некоторые бытовые предметы.

«Доставленные медикаменты и предметы первой необходимости будут переданы для удовлетворения потребностей гражданского населения, которое до сих пор остро нуждается в помощи в Восточной Гуте», – говорится в сообщении.

Доставка гумпомощи осуществлялась самолетом военно-транспортной авиации Ан-124 «Руслан» ВКС России при содействии российского центра примирения враждующих сторон в Сирии и представителей Сирийского Арабского красного полумесяца.