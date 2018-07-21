РИАМО - 21 июл. Фестиваль духовой музыки «Лето в «Коломенском» пройдет в столичном музее-заповеднике «Коломенское» 22 июля, на мероприятии выступят ансамбль барабанщиц «Москвички» и духовой оркестр ГУ МЧС по Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Хотите послушать ансамбль барабанщиц «Москвички» под руководством заслуженного работника культуры России Виктора Селезнева или духовой оркестр ГУ МЧС Москвы под управлением дирижеров Игоря Иванова и Александра Соловьева? Тогда в эти выходные (22 июля - ред.) стоит отправиться в музей-заповедник «Коломенское» на фестиваль духовой музыки «Лето в «Коломенском», - говорится в сообщении.

Фестиваль пройдет с 15:00 до 16:30 22 июля. Возрастные ограничения: 12+.

В нынешнем году для гостей подготовили разнообразные музыкальные программы - от военных маршей до джазовых композиций.