РИАМО - 21 июл. Вечером в субботу в Подмосковье ожидаются сильные дожди, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду, при грозе жителям посоветовали не выходить из дома, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и сильных порывов ветра в Москве и Подмосковье на субботу.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 23 часов 21 июля местами в Московской области ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду», - сообщается на сайте.

При ветре жителям рекомендовали закрыть все форточки и окна, проверить надежность их закрытия. Спасатели напомнили о необходимости отключить электричество, газ. Безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон – туалеты, коридоры, встроенные шкафы.

Если сильный ветер застал на улице, то следует немедленно укрыться в подъезде или прочном здании. Не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий.

При грозе спасатели рекомендуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка. Не рекомендуется во время грозы также топить печку. Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

На улице при грозе не следует прятаться под деревьями, бегать, ездить на велосипеде, купаться или плавать на лодке в водоеме.