РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. В поселке Поливаново Подольска уже второй год закрыт детский сад, родители вынуждены возить детей в учреждение, которое находится далеко от дома, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска сообщила на портале, что в поселке Поливаново уже второй год закрыт детский сад, и родителям приходится каждое утро отвозить и забирать детей далеко от дома. Она попросила назвать сроки его открытия.

«На основании постановления администрации городского округа Подольск от 15 июня 2018 года здание детского сада поселка Поливаново передали в безвозмездное пользование на срок пять лет муниципальному дошкольному образовательному учреждению центру развития ребенка – детскому саду №29 «Дубравушка», расположенному в поселке Дубровицы в доме №41. После оформления необходимых документов в здании детского сада поселка Поливаново откроют филиал этого дошкольного учреждения», - сказала председатель комитета по образованию администрации округа Надежда Фролова.

Для уточнения сроков открытия филиала детского сада №29 «Дубравушка» в поселке Поливаново комитетом по образованию направлен запрос в комитет имущественных и земельных отношений администрации городского округа. В настоящее время комитет имущественных и земельных отношений готовит документы по регистрации перехода права на здание для направления в госорганы.