РИАМО - 21 июл. В столице проводят соревнования в рамках турнира на Кубок мэра по киберспорту среди любителей, финал пройдет 12 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В прошлом году представители киберспорта предложили провести в столице официальные соревнования. Я пообещал поддержать эту идею, и вот скоро стартует первый Кубок мэра по киберспорту среди любителей. Гранд-финал состоится 12 августа», – написал Собянин в своем Twitter-аккаунте.

На сайте соревнований уточняется, что в мероприятии примут участие более 1 тысячи участников. Общий призовой фонд составляет 2,5 миллиона рублей.

Соревнования пройдут по четырем дисциплинам: Dota 2, Fortnite, League of Legends и FIFA 2018.

Открытый кубок мэра Москвы состоит из серии отборочных турниров, которые проходят с 14 июля по 12 августа на территории кибеспортивного стадиона Gamer Stadium. Гранд-финал соревнований состоится на территории ледового дворца ВТБ.