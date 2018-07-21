РИАМО – 21 июл. Россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик определят первого чемпиона Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе (WBSS) в субботу в столичном спорткомплексе «Олимпийский», сообщает Газета.ru.

«Поединок Мурата Гассиева и Александра Усика – долгожданное событие в мире бокса. 24-летний россиянин и 31-летний украинец разыграют не только титул первого чемпиона Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе. Начав турнир в качестве мировых чемпионов по одной из версий, по дороге к финалу оба боксера заработали еще по одному титулу, и теперь их сражение получится боем за титул абсолютного чемпиона мира», - говорится в материале.

Оба боксера до сих пор не имеют поражений на профессиональном ринге. На счету начавшего свою профессиональную карьеру в 17 лет россиянина 26 побед, из которых 19 одержаны нокаутами. Украинец провел только 14 профессиональных боев, в 11 нокаутировав оппонентов.

Срок поединка серьезно сдвинулся из-за полученной еще в апреле Усиком травмы, причем в какой-то момент промоутеры даже начали искать Александру замену в финале, но в конечном счете украинец смог участвовать в главном бою года сам.

«Победитель финала WBSS получит 4 миллиона долларов. Но и проигравший не уйдет обиженным, благодаря тому, что заработает 2 миллиона долларов», – заключается в материале.