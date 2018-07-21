РИАМО - 21 июл. В столичном музее Победы на Поклонной горе прошла церемония принятия военной присяги новобранцев Преображенского полка, из них были десять жителей Подмосковья, говорится в сообщение пресс-службы музея.

«183 новобранца Преображенского полка приняли военную присягу 21 июля в музее Победы на Поклонной горе. Среди них более 10 молодых жителей Подмосковья. Церемония состоялась в Зале Славы музея Победы. Здесь на мраморных пилонах высечены имена порядка 12 тысяч Героев Советского Союза и Российской Федерации. Именно в этом зале призывники приносят клятву верности уже более 20 лет», - говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, Русской православной церкви, родные новобранцев.

Успехов в несении воинской службы пожелал новобранцам командир полка, полковник Дмитрий Стреха. В этот торжественный день преображенцев также поздравили ветераны военной службы и юнармейцы из гимназии №7 города Лыткарино.

Присягу на верность Родине также приняли солдаты из военного оркестра почетного караула и роты военной полиции. Завершилась церемония показательными выступлениями военнослужащих Почетного караула.

«В этом году в Преображенском полку будут служить солдаты из Ярославля, Калуги, Тулы, Нижнего Новгорода, Брянска, Воронежа, Республики Карелия, Республики Татарстан, Вологды и ряда других регионов», - уточняется в материале.

Попасть в Преображенский полк считается огромной удачей. Однако требования к кандидатам довольно жесткие – высокий рост, хорошая физическая подготовка, благополучная семья, также призывники не должны иметь проблем с законом или иметь вредные привычки.