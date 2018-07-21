РИАМО - 21 июл. На столичных улицах Трехгорный Вал, Заморенова, Красная Пресня, Пресненский Вал, Сущевский Вал ограничили движение для транспорта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«По 25 августа ограничено движение на участках улицы Трехгорный Вал в районе дома 24, улицы Заморенова в районе дома 40, улицы Красная Пресня на пересечении с улицей Пресненский Вал, улицы Пресненский Вал в районе дома 4/29, улицы Пресненский Вал от дома 6, строения 1, до дома 48/2, строения 1, на улице Красная Пресня», – говорится в сообщении.

Также по 5 августа ограничено движение на улице Сущевский Вал в районе дома 3/5. Ограничения по одной полосе будут введены на Сущевском Валу в районе дома 9 с 31 июля по 13 августа. А с 7 по 28 августа будет ограничено движение по двум полосам улицы Сущевский Вал, в районе дома 13/1.

С 01:00 до 05:00 22 июля введены перекрытия на Биржевой площади. В это же время нельзя будет проехать по Ильинке от Биржевой до Красной площади.

«С 20 июля по 1 сентября ограничено движение в Новотушинском проезде в связи с подключением инженерных сетей», – уточняется на сайте.

С 20 сентября по 25 октября ограничат движение в Столярном переулке от дома 4/29 до дома 3, корпуса 13; на улице Пресненский Вал от дома 5 до дома 6, строения 1; на улице Пресненский Вал, в районе дома 4/29.

Кроме того, с 20 сентября по 30 ноября будет ограничено движение по одной полосе на участках улицы Пресненский Вал в районе пересечения с улицей Красная Пресня; улицы Красная Пресня от дома 22 до дома 26; в Большом Трехгорном переулке в районе дома 23, строения 1а, на улице Красная Пресня.

«Автомобилистов просят быть внимательными и учитывать изменения», – заключается в материале.