РИАМО – 21 июл. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ряд актуальных международных и региональных проблем, сообщает Газета.ru.

Наиболее подробно два президента остановились на ближневосточных проблемах.

«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам сирийского урегулирования, в том числе реализации совместной российско-французской инициативы по оказанию содействия населению в Восточной Гуте», – сообщается на официальном сайте Кремля.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся в продолжение прошедших 15 июля в Москве переговоров.