РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. В субботу жителям подмосковных Люберец показали зрелищные бои на мечах в рамках спортивного праздника в парке «Наташинские пруды», сообщил «РИАМО в Люберцах» вице-председатель общественного движения (ОД) «Русский характер», член правления РосМолСпорта Московской области Александр Сметанин.

«Двадцать первого июля в парке «Наташинские пруды» прошло спортивно-развлекательное мероприятие «Ножи, мечи и мушкеты», организованное РосМолСпортом Московской области и ОД «Русский Характер». В рамках мероприятия зрители парка увидели зрелищные бои на мечах, ножах, экстремальное силовое шоу», - сказал Сметанин.

Также зрители участвовали в мастер-классах по карате, самообороне, зумбе и боях по лазертагу. Сметанин прочитал на мероприятии свои лирические стихи.