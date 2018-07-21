РИАМО - 21 июл. В столице прошел финал конкурс «Московские мастера-2018» для парикмахеров, на нем профессионалы делали прически на скорость и читали рэп, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В финальном этапе городского конкурса профессионального мастерства «Московские мастера-2018» парикмахеры рассказали о секретах подготовки, показали звездные укладки и зачитали рэп. <…> Первенство состояло из трех этапов: представления темы «Я и моя профессия», тестирования по специальности и практического задания – создания модного образа москвички», – говорится в сообщении.

Для конкурса «Московские мастера-2018» среди парикмахеров было выбрано особенное место – особняк в самом центре города. Стены просторного светлого холла увешаны картинами в затейливых рамах, с потолка свисает огромная люстра. В углу – кремовое пианино, на нем играет джазовые импровизации пианист. Это прелюдия к финалу престижного конкурса, в котором участвовали 11 девушек, работающих в салонах столицы.

По словам замруководителя департамента торговли и услуг города Москвы Александра Иванова, в столице в индустрии красоты работают 44 тысячи человек.

«Эта отрасль важна для города с точки зрения экономики: ее оборот по итогам 2017 года составил около 6,5 миллиардов рублей. В Москве работает почти 6 тысяч предприятий этой сферы. При этом за последние пять лет индустрия выросла на 30%», – отметил Иванов.

Приз за первое место составил 300 тысяч рублей, за второе – 200 тысяч рублей, за третье – 150 тысяч рублей. Лучших выбирало независимое жюри из общепризнанных специалистов. Его председателем стал вице-президент Союза парикмахеров и косметологов России, вице-президент Всемирной организации парикмахеров Валерий Горелик.

«Серьезная борьба развернулась с первых минут конкурса. Некоторые восприняли задание рассказать о себе формально и вспоминали, как в детстве стригли кукол. На общем фоне выделилась Оксана Михальченко, которая подошла к вопросу творчески. Она написала рэп и прочитала его со сцены под заранее заготовленный бит», – добавляется на сайте.

На втором этапе участницы тянули билеты и отвечали на один вопрос. Для профессионалов не составило никакого труда объяснить, что такое композиция, рассказать, какими бывают эстетические добавки в шампунях и какие санитарные требования предъявляют к работе парикмахера. Под аплодисменты зала все успешно выдержали экзамен.

Затем конкурсантки удалились в специальное помещение с рабочими местами – началась практическая часть – создание модного образа. Все парикмахеры делали прически, продуманные заранее. Моделей они тоже приглашали сами. На задание у участниц было всего 45 минут.

Когда мастера закончили свою работу, они вместе с моделями устроили дефиле. Лучшей оказалась Татьяна Кравцова, работающая в Центральном округе Москвы. Она сделала модели Валерии Квасниковой укладку, которая позволила на градуированных волосах создать эффект каре. Победительница рассказала, что собирается учиться дальше и участвовать в других конкурсах. Парикмахер – ее первая и единственная работа, которой мастер посвятила уже 12 лет.

Второе место досталось Маргарите Лисинец из Зеленограда, а третье – Татьяне Фоминой, которая работает в Северном округе.

Завершился конкурс свадебным шоу. Модели в белоснежных платьях показали поразительные по сложности и фантазии прически. Награждение победителей конкурса «Московские мастера» состоится в Колонном зале Дома союзов 5 сентября, в преддверии Дня города.