РИАМО - 21 июл. История с уходом Александра Головина из московского ЦСКА в Европу близится к завершению, ближе всех к покупке полузащитника сборной России лондонский «Челси», которому активно старается составить конкуренцию «Монако», сообщает Газета.ru.

«Имя Александра Головина этим летом в качестве возможного приобретения упоминалась в контексте трех европейских суперклубов, если отбросить изначально малореальную испанскую «Барселону». На футболиста сборной России претендовали французский «Монако», английский «Челси» и итальянский «Ювентус», – говорится в соообщении.

При этом итальянцы вышли из борьбы, когда появилась возможность купить Криштиану Рональду.

«Крайне удачный для сборной России мундиаль задрал ценник на молодого футболиста до 30 миллионов евро», – уточняется на сайте.

Безоговорочным фаворитом на приобретение Александра уже достаточно давно считается «Челси». Лондонцы согласились заплатить на Головина не менее 30 миллионов евро. Правда, приходивший к ЦСКА с предложением в 18 миллионов евро перед ЧМ-2018 французский «Монако» отказывается сдаваться и сделал российскому клубу 20 июля предложение в размере 35 миллионов евро.

«Какой бы вариант в итоге не выбрал Головин, наблюдать за развитием его карьеры в новом сезоне будет интересно. Клубы такого масштаба не интересовались российскими футболистами со времен Андрея Аршавина и «бронзового» Евро-2008. Да и вообще, уже десять лет к российским игрокам не было такого массового интереса за рубежом», – подчеркивает издание.