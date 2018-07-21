РИАМО - 21 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в Одинцове посетил тренировку детской команды по следж-хоккею «Умка» на арене ледового дворца «Армада», а также пообщался с родителями юных хоккеистов, передает корреспондент РИАМО.

В субботу после финального матча турнира по хоккею «OviCup» Воробьев переоделся в хоккейную форму и вышел на лед с детской командой по следж-хоккею «Умка», где пообщался с воспитанниками и их родителями. Во встрече также принял участие трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин, который подарил школе сертификат на 1 миллион рублей.

Детская школа по следж-хоккею «Умка» образовалась 20 ноября 2017 года в Одинцове. Открытие состоялось благодаря совместным усилиями благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, Федерации хоккея России и администрации Одинцовского района Московской области.

Школа работает на бесплатной основе. Тренировки доступны для детей от 7 до 14 лет с ДЦП и нарушением опорно-двигательного аппарата.

Начинающие следж-хоккеисты тренируются на санях отечественного производства – они предоставляются в рамках проекта «Мы разные – хоккей один». Спортивная экипировка также предоставлена Федерацией хоккея России. Занятия проводятся под руководством опытных тренеров Сергея Клементьева и Юрия Литвинова один раз в неделю.

В субботу в финальной встрече детского турнира по хоккею «OviCup» в Одинцове команда «Химик» обыграла «Атлант», встреча закончилась со счетом 3:1. В торжественной церемонии награждения принял участие глава Подмосковья Андрей Воробьев и трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин.