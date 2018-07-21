РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. В микрорайоне Юго-Западный Подольска 20 июля неизвестный протаранил машину, которая мешала выехать со двора, затем он скрылся, теперь его разыскивает владелец пострадавшей машины и полиция, сообщил «РИАМО в Подольске» пострадавший.

«В пятницу, 20 июля, с 5:00 до 07:00 неизвестный протаранил мою машину Daewoo Nexia во дворе дома №23А на улице 43-й Армии. Свой автомобиль накануне вечером я припарковал поперек двух других автомобилей, так как не было мест, тем самым перекрыл им выезд, но оставил свой телефон под стеклом. Злоумышленник не позвонил, чтобы ему открыли проезд, а повредил чужой автомобиль и скрылся», - сказал пострадавший.

По его словам, вечером он возвращался с ребенком к бабушке, шел дождь, и найти другое место для парковки не смог. Утром после того, как обнаружил, что крыло и задняя дверь сломаны, он написал заявление в полицию. Пострадавший просит очевидцев данного ДТП позвонить по номеру: 8(977)321-50-04.