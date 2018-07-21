РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 июл. В поселке Малаховка Люберец 22 июля пройдет матч-турнир по шахматам, принять участие смогут все желающие, сообщается в Instagram-аккаунте культурно-досугового центра «Союз».

«Уважаемые любители шахмат! Двадцать второго июля приглашаем вас принять участие в матче-турнире, посвященном международному Дню шахмат, который состоится в культурно-досуговом центре «Союз». Праздник начнется в 12:00, а в 12:05 стартует матч-турнир по шахматам», - говорится в сообщении.

Концертная программа начнется для участников праздника в 14:00, также их ждет чаепитие. В 14:30 турнир продолжится, он продлится до 16:00. После этого подведут итоги и наградят победителей.

Культурно-досуговый центр «Союз» находится по адресу: городской округ Люберцы, поселение Малаховка, улица Шоссейная, дом №2.

Международный день шахмат отмечается 20 июля по решению ФИДЕ (Всемирной шахматной федерации) с 1966 года. В России почти в каждом городе есть шахматный клуб, где собираются любители этого вида спорта. В День шахмат в этих клубах проводятся турниры, развлекательные мероприятия, любительские лекции по обмену опытом между игроками.