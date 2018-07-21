РИАМО - 21 июл. В работе системы транспортировки багажа московского аэропорта «Шереметьево» случились перебои, пассажиров предупреждают, что багаж может досылаться следующими рейсами, сообщается на сайте авиакомпании «Аэрофлот».

«Уважаемые пассажиры! В связи с перебоями в работе системы транспортировки багажа аэропорта «Шереметьево» возникли проблемы, связанные с отправкой багажа пассажиров, вылетавших или следовавших через аэропорт «Шереметьево» трансфером», – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники аэропорта делают все возможное для восстановления системы доставки багажа. Недоставленный своевременно багаж будет досылаться последующими рейсами.

«В случае неприбытия багажа по прилету необходимо обратиться к персоналу службы розыска багажа до выхода из зоны прибытия и заполнить специальную форму. Важно сохранять полетные документы, особенно посадочный талон и отрывной талон багажной бирки», – уточняется на сайте.

Проверить статус розыска багажа и ознакомиться с порядком действий в ситуации, если багаж не прибыл, можно на сайте «Аэрофлота».