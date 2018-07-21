РИАМО - 21 июл. «Поезд Памяти» с ветеранами ВОВ и студентами вернулся в Москву после совершенного рейса по местам боевой славы, этот проект запустили в честь 75-летия победы в Курской битве, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«С 17 июля по 20 июля ОАО «РЖД», АО «Федеральная пассажирская компания», Московская, Приволжская и Юго-Восточная железные дороги, а также Центральный совет ветеранов железнодорожного транспорта при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО) реализовали военно-патриотический проект «Поезд Памяти – 75 лет Победы на Курской дуге», – говорится в сообщении.

Поезд стартовал из Москвы и совершил рейс по местам боевой славы с остановками в Туле, Белгороде, Прохоровке, станции «Мармыжи», Курске, станции «Поныри» и Орле.

Среди пассажиров «Поезда Памяти» – ветераны Великой Отечественной войны, в том числе участники Курской битвы, ветераны труда железнодорожного транспорта России, учащиеся железнодорожных средних специальных учебных заведений.

В салоне поезда была организована выставка уникальных фотографий Курской битвы. Познакомиться с ней смогли не только пассажиры, но и встречавшие их жители регионов.

«В каждом городе по пути следования состава прошли церемонии возложения цветов к мемориалам защитников Отечества. Участники акции посетили музей-заповедник «Прохоровское поле», музей-диораму «Курская битва – Белгородское направление», музейно-мемориальный комплекс «Северный фас Курской дуги» и другие памятники Великой Отечественной войны», – уточняется в материале.

В рамках празднования 75-летия Победы на Курской дуге с 17 июля по 23 августа 2018 года в поезде «Белогорье» сообщением Москва – Белгород работает выставка фотографий Курской битвы, которую совместно подготовили РВИО и АО «ФПК».

Курская битва продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года. С обеих сторон было задействовано свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и самоходных орудий, до 12 тысяч боевых самолетов. В результате сражения было остановлено последнее крупное наступление вермахта на советско-германском фронте и сорвана операция «Цитадель».