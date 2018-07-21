РИАМО - 21 июл. Правоохранительные органы Кении расследуют обстоятельства гибели гражданина России, который был убит при попытке ограбления, сообщает Газета.ru.

«В полиции отметили, что погибший россиянин являлся сотрудником Volvo Motors. На него было совершено вооруженное нападение, когда он направлялся из пригорода Ати-Ривер в центр Найроби. Отмечается, что россиянин оказал сопротивление нападавшим, после чего они открыли по нему огонь», – говорится в сообщении.

По данным полиции, мужчина получил огнестрельное ранение, а позже скончался в больнице.

Преступникам удалось покинуть место происшествия. В данный момент полиция Кении ведет поиск подозреваемых.