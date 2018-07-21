РИАМО - 21 июл. В подмосковном Одинцове команда «Химик» из подмосковного Воскресенска одержала победу над «Атлантом» из Мытищ со счетом 3:1, в торжественной церемонии награждения победителей Кубка Александра Овечкина принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает корреспондент РИАМО.

В субботу в финальной встрече детского турнира по хоккею «OviCup» в Одинцове команда «Химик» обыграла «Атлант», встреча закончилась со счетом 3:1. В торжественной церемонии награждения принял участие глава Подмосковья Андрей Воробьев и трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин.

«Сам Александр (Овечкин - ред.) и родители давно хотели организовать «OviCup», в этом году мы вместе приняли участие в его подготовке. Такая «проба пера» в этот раз в Одинцове. Собралось не очень много команд, но это первый турнир. Он обязательно будет традиционным», – сказал Воробьев.

Губернатор выразил надежду, что в следующем турнире будет больше детских команд по хоккею из Подмосковья, Москвы и регионов России.

Победителям соревнования вручили главный кубок. Серебряными медалями наградили команду из Мытищ, а бронзовыми призерами стала команда из Одинцова «Армада». Лучшим нападающим турнира была признана Мария Ширшова из команды «Армада», лучшим защитником стал Владислав Махов из «Химик». Также статуэтку лучшего вратаря получил Андрей Каширин из «Атланты».

Победителям соревнования вручили главный кубок. Серебряными медалями наградили команду из Мытищ, а бронзовыми призерами стала команда из Одинцова «Армада».

«Большое спасибо Андрею Юрьевичу за то, что помогли сделать такой турнир. Он очень важен для меня. Сегодня очень много детей улыбаются, они счастливы, рады», – добавил Овечкин.

С 19 по 21 июля в городе Одинцове на арене ледового дворца «Армада» впервые в России состоялся «Кубок Александра Овечкина». На хоккейную площадку вышли игроки в возрасте 10 – 11 лет. В турнире приняли участие шесть команд из Московской области – «Атлант» из Мытищ, «Химик» из Воскресенска, «Кристалл» из Электростали, «Олимпиец» из Балашихи, «Армада» из Одинцова и «Клин».