РИАМО - 21 июл. В рамках мониторинга доступности и качества медпомощи в малых населенных пунктах подмосковные активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) добиваются ввода в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта в деревне Устье Наро-Фоминского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ в Московской области.

Ранее жители деревни сообщили в региональное отделение ОНФ о срыве строителями сроков сдачи объекта и до настоящего времени местный ФАП ютится в здании старого детского сада.

«По итогам нашего повторного рейда в деревню Устье на совещании в администрации Наро-Фоминского городского округа принято совместное решение о том, что представители областного Минстроя каждую неделю будут отчитываться о том, какие работы выполнены на строительстве ФАПа в этой деревне. Наша главная цель – добиться доступности медицинской помощи для сельских жителей и ввода этого и других ФАПов-долгостроев в эксплуатацию», – заявила сопредседатель регионального штаба ОНФ, первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина.

В ходе выезда в Устье в мае 2018 года эксперты ОНФ выяснили, что начало строительства ФАПа было предусмотрено в 2016 году, а ввод в эксплуатацию – в 2017 году. Но и к маю 2018 года этот объект здравоохранения так и не принял пациентов. В ходе майского рейда активистам ОНФ удалось добиться от подрядчика составления графика выполнения работ по сдаче объекта – 15 июля, Минстрой области утвердил этот график.

В ходе повторного рейда в июле выяснилось, что за два месяца на объекте не сделано ничего. Причин своего бездействия представители областного Минстройкомплекса объяснить не смогли.

Поскольку срыв сроков ввода важнейшего для жителей села социального объекта возник по вине заказчика – министерства строительного комплекса региона, активисты ОНФ рекомендовали его представителям объясниться с жителями Устья. И такое общение произошло со словами публичного извинения за происшедшее. Жители надеются, что кроме извинений специалисты Минстройкомплекса примут меры по сдаче ФАПа в августе и передаче его Минздраву.

Доврачебную медпомощь населению Московской области оказывают 523 ФАПа. В 2015-2018 годах запланировано строительство 133 модульных ФАПов. На эти цели в областном бюджете предусмотрено более 1 миллиарда рублей. В 2015-2017 годах в регионе построено и введено в эксплуатацию 50 ФАПов.