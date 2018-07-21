РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 21 июл. В подмосковном Дзержинском 10 семьям вручили ключи от новых квартир, их расселили из ветхого жилья, сообщил в своем Instagram глава городского округа Виталий Панаморенко.

«В рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева продолжается расселение граждан из ветхого и аварийного жилья городского округа Дзержинский. Еще 10 семей, проживающих в домах на площади Святителя Николая, получили долгожданные ключи от новых квартир», - написал Панаморенко.

Программа переселения из ветхого жилья реализуется в Дзержинском с 2014 года. В 2017 году в соответствии с соглашением, заключенным между администрацией и ООО «Стройсоюз», из 103 семей, проживающих в домах №№3, 3А, 5, 7 и 7А на площади Святителя Николая, расселено 14 семей. Также из 27 семей в домах №№6, 6А на площади Святителя Николая расселили три семьи. В 2018 году из аварийных домов планируется переселить 35 семей в город Котельники.