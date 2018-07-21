РИАМО - 21 июл. Комплекс городского хозяйства столицы приступил к работам по текущему ремонту дорожного полотна на Рублевском шоссе.

«На этой неделе специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» начнут установку бордюрного камня, общая протяженность которого составит порядка 50 километров», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, после обновления бордюра на участке Рублевского шоссе и его дублерах от Можайского шоссе до пересечения со МКАД планируется замена существующего слоя асфальтобетонного покрытия. Также новый асфальт появится и на площади 22 тысячи квадратных метров на тротуарах вдоль магистрали. Работы проведут в рамках программы по текущему ремонту.

Общая площадь обновленного дорожного полотна составит порядка 210 тысяч квадратных метров. После устройства верхнего слоя асфальта в течение двух недель работники ГБУ «Автомобильные дороги» приступят к нанесению горизонтальной дорожной разметки. Все работы проводят с частичным ограничением движения.

Кроме того, в рамках программы по текущему ремонту планируется обновить участок Рублевского шоссе от МКАД до поселка Рублево площадью порядка 13,5 тысячи «квадратов». Работы планируется завершить до 1 сентября 2018 года.