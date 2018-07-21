РИАМО - 21 июл. Родителям новорожденных в роддомах Москвы за первое полугодие 2018 года вручили свыше 40 тысяч подарочных наборов для малышей, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«За полгода подарочные наборы от города получили больше 40 тысяч новорожденных. В приданом для малыша – 44 предмета первой необходимости, включая комбинезоны и постельные принадлежности», – написал Собянин на странице «ВКонтакте».

По его словам, власти столицы стараются максимально помочь мамам в первые дни жизни малышей.

В подарочный набор, в частности, входят: одеяло, пеленка, комбинезон, ползунки, боди, полотенце, распашонка, чепчик, а также подгузники. Кроме того, в перечне содержится обязательный гигиенический набор: крем от опрелостей, детская присыпка и влажные салфетки.