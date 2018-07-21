РИАМО - 21 июл. Во время чемпионата мира по футболу-2018 болельщики в столице обращались к врачам с инфарктом, простудой и даже с преждевременными родами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«У нас была пациентка из Нигерии, у которой были преждевременные роды (их приближение женщина почувствовала на стадионе – ред.). В нашей больнице успешно роды приняли, и радостная мама назвала своего сына Иваном. Это на самом деле так!» – рассказал главный врач городской клинической больницы имени С.П. Боткина Алексей Шабунин.

Он отметил, что большинство врачей больницы знают английский язык, также им в работе помогают переводчики, которые могут общаться на немецком, французском и испанском.

«Еще мы продумали вопросы, связанные со спецификой питания гостей чемпионата. Наши диетологи разработали несколько вариантов меню. У нас есть кошерные, халяльные, европейские блюда. Пациентам это очень понравилось», – уточнил Шабунин.

Заместитель главного врача по региональному сосудистому центру городской клинической больницы имени С.П. Боткина Максим Домашенко отметил, что к ним в клинику поступали пациенты и с простудой, и с травмой, и с инфарктом миокарда.

«Например, один из пациентов был госпитализирован во время игры между Англией и Колумбией. В добавочное время матча пациент испытал достаточно сильную боль в области грудной клетки, отдающую в руку. Это типично для проявления инфаркта миокарда. Коллеги оказали помощь на стадионе и доставили пациента в Боткинскую больницу, где диагноз подтвердили», – сказал Домашенко.

Главный врач соревнований на спортивных объектах в период подготовки и проведения ЧМ-2018 в Москве Ирэна Погонченкова подчеркнула, что врачи и медсестры Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины – уполномоченной организации на период проведения мундиаля – имеют колоссальный опыт работы на спортивных мероприятиях, в том числе на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, чемпионатах мира по хоккею и легкой атлетике, регби, фехтованию.

«Для нашего коллектива это была большая честь и ответственность принимать участие в проведении столь значимого для Москвы мероприятия. Такое событие бывает раз в жизни. И мы с большим желанием и радостью, с полной отдачей делали все от нас зависящее. В ходе подготовки мы прошли дополнительное обучение по оказанию экстренной медицинской помощи на футбольном стадионе, подтянули уровень английского языка», – добавила Погонченкова.

По ее словам, для работы в составе мобильных медицинских бригад на стадионах в дни проведения матчей дополнительно были привлечены анестезиологи-реаниматологи.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходили с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Всего матчи посетили более 3 миллионов человек. Победителем мирового первенства стала сборная Франции.