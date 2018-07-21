РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 июл. В субботу около 300 человек приняли участие в крестном ходе в Казанском храме подмосковных Котельников, посвященном явлению Казанской иконы Божией Матери, сообщается на странице врио главы муниципалитета Андрея Булгакова в соцсети «ВКонтакте».

«Около 300 человек приняли участие в Крестном ходе в Казанском храме Котельников. Перед началом прошла Бежественная литургия и чтение акафиста», - написал Булгаков.

Он добавил, что явление Казанской иконы Божией Матери - один из самых почитаемых в православии праздников. Этот день является историческим для всех верующих. В Котельниках явление Казанской иконы Божией Матери - престольный праздник.

«В этот светлый день желаю всем счастья, здоровья, удачи в делах, спокойствия, мира и добра», - заключил Булгаков.