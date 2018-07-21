РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. Возле Подольского роддома нарисовали гигантское граффити с матерью и ребенком длиной около 350 метров, изображение можно будет увидеть в месте, где выписывают мам с младенцами, сообщил «РИАМО в Подольске» главный врач медучреждения Александр Скобенников.

«Мы заказали рисунок известному в Подольске граффитисту Георгию Панкратову. В центре граффити - изображение матери с ребенком, тематика связана с нашей родовспомогательной службой. Хотели придать домашний теплый вид учреждению в месте выписки, да и фотографии будут красочнее у тех, кто встречает женщин с детьми. Длина рисунка около 350 метров, его делали в течение недели», - сказал Скобенников.

По его словам, ранее Панкратов уже рисовал граффити в детской больнице и других местах в городе.