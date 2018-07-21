РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 июл. Котенку, которому дети сломали позвоночник в подмосковном Королеве, сделали операцию, ветеринары продолжают лечение и наблюдение за животным, сообщила волонтер Анна Алмазова в своем аккаунте в Instagram.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео из ветеринарной клиники с котенком, с которым дети «играли» на детской площадке, кидая его о землю. В результате котенок получил серьезные повреждения внутренних органов и перелом позвоночника.

«Рыся - жертва «игр» детей на детской площадке, и да, рядом были родители, но они пили пиво на лавочках. Женщина увидела этот ужас, забрала малыша и оперативно доставила его в ветклинику. Нет слов, чтобы выразить благодарность всем за доброе дело – денег было собрано даже больше, чем требовалось. Операция на позвоночнике проведена, но риски еще велики. Как минимум неделю котенок будет оставаться в стационаре», - написала волонтер.

На данный момент сбор средств на помощь Рысе завершен, однако узнать, как можно помочь ему и другим животным, которые нуждаются в поддержке, можно у Анны, связавшись с ней по телефону: 8(925)597-76-33 и в группе «ВКонтакте».