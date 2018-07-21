РИАМО - 21 июл. В столице из Москвы-реки спасатели вытащили тонущего мужчину, его доставили на станцию, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Инцидент произошел в субботу в 12:40.

«При патрулировании спасателями поисково-спасательной станции «Кировская» с поверхности воды реки Москвы был спасен мужчина. Он доставлен на поисково-спасательную станцию», – говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по Москве напоминает, что купание в необорудованных местах категорически запрещено. Также нельзя заходить в воду в состоянии даже легкого алкогольного опьянения.

«Соблюдайте правила поведения на водных объектах. Будьте бдительны», – заключают спасатели.