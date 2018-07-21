РИАМО - 21 июл. Более 40 механизаторов со всех районов Подмосковья участвуют в конкурсе мастерства в рамках Дня поля в Истре, победитель получит скутер и квадроцикл, сообщил журналистам в субботу министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в городском округе Истра дал старт конкурсу механизаторов на фестивале агротехнологий «День поля Московской области – 2018».

«Конкурс механизаторов - это гвоздь программы. Труд механизатора очень тяжел, тем временем техника никогда бы не давала результата, если бы не было человека, механизаторов. Более 40 механизаторов участвуют со всех районов области», - сказал Разин.

Он добавил, что победителю вручат скутер и квадроцикл.

«Суть соревнования - не скорость, а качество обработки пашни, глубина пропашки, ровность прохода», - подчеркнул министр.

Фестиваль агротехнологий «День поля Московской области – 2018» проходит в регионе с 20 по 21 июля. На площади более 40 гектаров состоятся показы сельхозтехники на всех этапах производства зерновых, овощных, технических культур.

Выставка «День поля Московской области – 2018» – одно из ключевых мероприятий года для агропромышленного комплекса Подмосковья. Это место демонстрации достижений научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе, площадка для обсуждения амбициозных инвестиционных проектов с бизнес-сообществом и подписания соглашений с инвесторами.

Для всех желающих будет проводиться розыгрыш призов и подарков. Кроме того, планируются спортивно-развлекательные игры, контактный зоопарк, аттракционы, интерактивная программа для детей. В течение всего праздника будут организованы концерты сельских домов культуры.

Ожидается, что выставку посетят более 3 тысяч человек, а участие в мероприятии примут около 60 механизаторов региона.