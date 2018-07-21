РИАМО - 21 июл. Божественная литургия прошла в подворье Покровского женского монастыря при храме Казанской иконы Божией Матери в селе Марково Раменского района, на ней присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Службу, посвященную празднованию 20-летия возрождения монастырского подворья, в субботу возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Сегодня восстанавливаются храмы, которые были порушены и осквернены, и этот храм является ярким свидетельством того, что произошло за последние годы – с церковью нашей, страной и людьми. Я хочу поблагодарить вас за огромные труды, которые были совершены здесь», – сказал патриарх.

Казанская церковь из красного кирпича была построена в XVII веке. Благодаря принципу плавающей симметрии, здание гармонично смотрится с любого расстояния. В XIX веке у храма появилась колокольня.

В 1962 году Казанской церкви села Марково присвоен статус памятника архитектуры федерального значения, однако помещение оставалось десятилетиями в обветшалом состоянии.

В 1999 году храм передали Покровскому ставропигиальному женскому монастырю. Через год Патриарх Московский и всея Руси Алексий II вместе с митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием освятили пять крестов, которые затем были установлены на куполах. В 2004 году здесь обустроили приют для девочек. Сегодня там воспитываются 40 детей от 6 до 17 лет.