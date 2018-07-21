РИАМО - 21 июл. Новую станцию «Нижняя Масловка» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируют открыть в начале следующего года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Станция «Нижняя Масловка» соединит Большую кольцевую линию метро с «серой» веткой, Савеловским вокзалом и первой линией Московского центрального диаметра, который пройдет от Лобни до Одинцова. Открыть «Нижнюю Масловку» планируем в начале следующего года», - написал Собянин в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

«Нижняя Масловка» – пилонная станция глубокого заложения (65 метров). У нее будет два вестибюля с выходами на обе стороны Бутырской улицы, а также пересадочный узел на станцию «Савеловская» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Станция станет частью нового ТПУ «Савеловский», который объединит пассажиропотоки Савеловского вокзала, двух линий метро (Серпуховско-Тимирязевской и Большой кольцевой) и наземного общественного транспорта. По прогнозам экспертов, его пропускная способность составит до 265 тысяч человек в сутки.