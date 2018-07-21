РИАМО - 21 июл. В подмосковной Кашире за прошедшие сутки выпало 15 миллиметров осадков, что составляет порядка 16% от месячной нормы июля, сообщается на сайте «Метеоновости».

В минувшие сутки вся территория Центрального федерального округа находилась под влиянием южного циклона. Центр циклона находился вблизи Киева, но атмосферные фронты, с ним связанные, протянулись через большинство центральных областей и проявили себя дождями разной интенсивности.

«В Московской области осадки также распределялись неравномерно: в Кашире копилка осадков пополнилась на 15 миллиметров, а в Домодедове всего на 0,1 миллиметра», – говорится в сообщении.

Месячная норма осадков в июле – 94 миллиметра, отмечается в материале.