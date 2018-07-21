РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 июл. Свыше 15 кубометров мусора собрали в лесу Красногорска и вывезли на полигон в субботу, сообщил старший государственный административно-технический инспектор территориального отдела Госадмтехнадзора Андрей Витошкин.

«Сегодня (21 июля - ред.) Госадмтехнадзор, Комитет лесного хозяйства, подразделения Мособллеса, представители администрации, общественники Красногорска провели субботник в лесу неподалеку от дома №5А по улице Кирова. Из леса убрали и вывезли на полигон более 15 кубометров бытового мусора», - сказал Витошкин.

Он отметил, что субботник прошел по рекомендации штаба по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора, созданного в регионе по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

«В июле текущего года члены штаба обнаружили на территории горокруга Красногорск 77 несанкционированных свалок», - сказал Витошкин.

Старший участковый лесничий Красногорского участкового лесничества Александр Трефилов дополнил, что субботник 21 июля прошел на территории порядка 2 гектаров.

«Квартал 37 Красногорского участкового лесничества очень популярное место отдыха у местных жителей. К сожалению, многие оставляют после пикников мусор», - сказал Трефилов.