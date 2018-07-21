РИАМО - 21 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу в городском округе Истра дал старт конкурсу механизаторов на фестивале агротехнологий «День поля Московской области – 2018», власти Подмосковья заинтересованы в активном развитии сельского хозяйства региона, передает корреспондент РИАМО.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев в субботу посетил фестиваль агротехнологий «День поля Московской области – 2018» в городском округе Истра.

«Мы сегодня проводим традиционное мероприятие, связанное с агробизнесом, все самые современные технологии представлены здесь в День Поля. Очень приятно, что сегодня традиционно пройдет конкурс механизаторов. Я желаю вам проявить свои лучшие качества и одержать победу. Разрешите мне дать старт конкурсу механизаторов», – сказал Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что за пять лет в Московской области ввели в сельхозоборот порядка 90% земель.

«У нас амбициозно реализуется программа введения земель в оборот. За последние пять лет мы с 53% до 90% ввели все земли», – сказал Воробьев.

Он также добавил, что власти Подмосковья заинтересованы в создании рабочих мест и привлечении в агробизнес новых технологий.

Фестиваль агротехнологий «День поля Московской области – 2018» проходит в регионе с 20 по 21 июля. На площади более 40 гектаров состоятся показы сельхозтехники на всех этапах производства зерновых, овощных, технических культур.

Выставка «День поля Московской области – 2018» – одно из ключевых мероприятий года для агропромышленного комплекса Подмосковья. Это место демонстрации достижений научно-технического прогресса в агропромышленном комплексе, площадка для обсуждения амбициозных инвестиционных проектов с бизнес-сообществом и подписания соглашений с инвесторами.

Для всех желающих будет проводиться розыгрыш призов и подарков. Кроме того, планируются спортивно-развлекательные игры, контактный зоопарк, аттракционы, интерактивная программа для детей. В течение всего праздника будут организованы концерты сельских домов культуры.

Ожидается, что выставку посетят более 3 тысяч человек, а участие в мероприятии примут около 60 механизаторов региона.