РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июл. В подмосковном Подольске в очередной раз перенесли сроки подключения горячей воды примерно 7 тысячам жителей, которых снабжают две котельные ООО «Эврика-2», сообщается на сайте МУЖРП №1 горокруга Подольск.

В Подольске около 7 тысяч человек, дома которых обслуживают котельные ООО «Эврика-2», уже больше трех недель вынуждены обходиться без горячей воды из-за долгов компании за газ. У компании две котельные, которые обслуживают 22 дома в округе. В конце июня их работа была приостановлена для проведения планового ремонта, в домах временно отключили горячую воду. Возобновить подачу горячей воды обещали сначала 13, а затем 20 июля. Однако из-за накопившихся долгов УК «Эврика-2» задолжала поставщику газа и возобновить подачу горячей воды не смогла.

«В результате проведенной работы администрацией городского округа Подольск и управляющей организации положительно решен вопрос о погашении задолженности ООО «Эврика-2» перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва» за поставленный газ в рамках подготовки к отопительному сезону, что позволит обеспечить подачу горячего водоснабжения до 25 июля 2018 года и теплоснабжения в зимний период.

В отношении нарушений ресурсоснабжающей организации ООО «Эврика-2», повлекших увеличение сроков отключения горячего водоснабжения при подготовке к зиме, проводятся проверочные работы.

Газоснабжающая организация прекратила подачу газа двум котельным ООО «Эврика-2», которые находятся на улицах Комсомольская и Лапшенкова.

Дома, которые обслуживают котельные ООО «Эврика-2», ежегодно остаются без горячего водоснабжения из-за долгов за газ. Проблема тянется на протяжении уже не одного года.